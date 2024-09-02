Мария Киселева: в Кунцевском районе открыта новая школа

Фото: Елена Сергеева

Новое здание школы было открыто в микрорайоне новостроек вблизи Мякининской поймы 1 сентября. Накануне школа была передана на баланс департамента образования и науки города Москвы и вошла в состав образовательного учреждения № 1371. Новое здание рассчитано на 825 детей и обустроено по самым современным требованиям.

"Здесь прекрасные классы труда, своя учебная лаборатория, актовый зал почти на 500 мест, спортивный зал, библиотека, IТ-полигон – все очень красиво, удобно и технологично", – отметила трехкратная олимпийская чемпионка, член комиссии по образованию Мосгордумы Мария Киселева, присутствовавшая на открытии.

Особенно депутату понравилась ухоженная территория школьного здания с собственными теплицами. 1 сентября в честь открытия на территории школы был устроен праздник – День знаний, на который собрались учителя, ученики и родители.

Киселева поздравила всех собравшихся и пожелала будущим ученикам, чтобы их школьные годы были яркими. Дети познакомились со своей новой школой и с удовольствием приняли участие в праздничных мероприятиях.

В новом учебном году в столице заработали 580 школ, колледжей и дворцов творчества. При этом 31 здание детсадов и школ открыли свои двери впервые, а еще четыре корпуса образовательных организаций открылись для учеников после капитального ремонта в рамках программы "Моя школа".

