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11 сентября, 10:45

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Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

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Власти Москвы учредили гранты для столичных колледжей за высокие результаты обучения. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ежегодно будут вручаться 20 грантов. При выборе получателей учитывают несколько критериев: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профмастерства, успехи при сдаче экзаменов и другие. Средства пойдут на поощрение педагогов и мастеров производственного обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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