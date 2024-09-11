Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Власти Москвы учредили гранты для столичных колледжей за высокие результаты обучения. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ежегодно будут вручаться 20 грантов. При выборе получателей учитывают несколько критериев: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профмастерства, успехи при сдаче экзаменов и другие. Средства пойдут на поощрение педагогов и мастеров производственного обучения.

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