10 сентября, 21:30Транспорт
"Безопасный город": в столице работают свыше 700 умных перекрестков
В столице работают свыше 700 умных перекрестков. Они помогают разгрузить дороги и скорректировать транспортные потоки на сложных участках.
Вся работа умного перекрестка построена на индуктивных датчиках. Они находятся под асфальтом и определяют количество машин на конкретном участке дороги. На основе этих данных "мозг" перекрестка решает какую полосу движения активировать. Подробнее – в программе "Безопасный город".