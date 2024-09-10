"Безопасный город": в столице работают свыше 700 умных перекрестков

В столице работают свыше 700 умных перекрестков. Они помогают разгрузить дороги и скорректировать транспортные потоки на сложных участках.

Вся работа умного перекрестка построена на индуктивных датчиках. Они находятся под асфальтом и определяют количество машин на конкретном участке дороги. На основе этих данных "мозг" перекрестка решает какую полосу движения активировать. Подробнее – в программе "Безопасный город".