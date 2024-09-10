10 сентября, 19:30Город
Новые маршруты появились у жителей Ростокина и Алексеевского после открытия моста
Жители районов Ростокино и Алексеевский строят новые маршруты. Они появились после открытия нового пешеходного моста через Яузу. 70-метровое сооружение соединяет улицы Будайскую и Касаткина.
По словам москвичей, переправа стала украшением округа. Вокруг нее высадили деревья, обустроили цветники, а на всем протяжении установили современное уличное освещение и удобные лавочки.
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