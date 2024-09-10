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10 сентября, 19:30

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Новые маршруты появились у жителей Ростокина и Алексеевского после открытия моста

Новые маршруты появились у жителей Ростокина и Алексеевского после открытия моста

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Жители районов Ростокино и Алексеевский строят новые маршруты. Они появились после открытия нового пешеходного моста через Яузу. 70-метровое сооружение соединяет улицы Будайскую и Касаткина.

По словам москвичей, переправа стала украшением округа. Вокруг нее высадили деревья, обустроили цветники, а на всем протяжении установили современное уличное освещение и удобные лавочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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