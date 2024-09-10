Новые маршруты появились у жителей Ростокина и Алексеевского после открытия моста

Жители районов Ростокино и Алексеевский строят новые маршруты. Они появились после открытия нового пешеходного моста через Яузу. 70-метровое сооружение соединяет улицы Будайскую и Касаткина.

По словам москвичей, переправа стала украшением округа. Вокруг нее высадили деревья, обустроили цветники, а на всем протяжении установили современное уличное освещение и удобные лавочки.

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