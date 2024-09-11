"Мой район. Новости": мост через Москву-реку строят в створе Берегового проезда

В районе Филевский парк строят мост через Москву-реку в створе Берегового проезда. Пешеходам станет удобнее добираться до станций метро, парков, а также до причала, где расположена остановка водного трамвая.

Движение по мосту будет осуществляться по шести полосам – по три в каждую сторону. Все работы по строительству планируют завершить в 2025 году. Сейчас сооружение готово более чем на 35%.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

(( Новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы. Его готовность уже превысила 35 процентов. Сейчас устанавливают металлоконструкции, продолжают устройство подпорных стен и армирование железобетонного строения. Это будет шестиполосный автомобильный мост, а свяжет он районы Филёвский парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. Более того, мост создаст дополнительный выезд со стороны строящегося Национального космического центра на северо-запад города. Мост возводят, надвигая пролетное строение массой более восьми тысяч тонн. Его сборка занимает около 15 месяцев. «Мост возводят методом надвижки. Сейчас строители устанавливают опоры, ведут работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения. Открытие моста намечено на следующий, 2025 год», - Сергей Собянин. Какие районы свяжет новый автомобильный мост? На какой стадии готовности он находится? В чем еще преимущества нового моста? Какие работы проводятся сейчас? Когда планируется открытие моста? https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/11656050/ + https://t.me/blogsobyanin/2055

Графика:

"Y:\EMG\2024\05_May\01\NEWS\MAP_Beregovoi_most.mov"

https://disk.yandex.ru/i/zGmXkAoYzgvvUA

ссылка на яндекс диск https://disk.yandex.ru/d/1S3g4BdxeOVwRQ + \\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\30.08.2024\! УТРО 30 !\Мост в створе Берегового проезда Филаткина +

архив Диск 35-4660, клип 2 от 02.05.2024))

(( МОНО Суббота в 14:00))

___________________________

((ГЕО: Район Соколиная Гора, ВАО))



ЗК: Детская поликлиника номер 52 приняла первых пациентов после масштабного обновления. Это головное здание медучреждения на ЗверИнецкой улице. Его практически полностью перестроили. Местные жители уже успели оценить его просторность и современность.

((СБОЙКА))

(( IMG_3190 - мамашка с ребенком на руках )) 00608 Но мы уже привыкли к таким хорошим поликлиникам, поэтому мы знаем, что поликлиника выглядит так. Но она очень красиво по сравнению с тем, какая она была 00:17 (( скл)) 00:22 Входная группа для колясок , просто меня повергла вообще 00:27

(( IMG_3183)) 00:13 Кабинеты какие просторные 00:15 ((скл)) 00:18 очень много новых манипуляций, у лора вот нам понравилось очень 00:22

(( IMG_3192 )) 00:03 Это второй наш филиал поликлиники, центральный копус. Её конечно ждали, здесь много врачей специалистов профильных, удобно доехать, в плане транспортной доступности 00:13

(( IMG_3191 - ребенок с динозавриком 00:14 тут все переделали и покрасили стены 00:19 ))

(( IMG_3202 00:17 00:24 На поликлинику не похоже, похоже на какой-то такой развивающий центр , даже поиграть можно и порисовать 00:29 ))

ЗК: В поликлинике сделали больше процедурных кабинетов, новую зону функциональной диагностики, а также тёмную комнату для осмотра глаз. Она необходима для более детальных обследований.

((СХ Гузель РАХМЕТУЛЛОВА, Главный врач ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 52 ДЗМ»))

- У нас произведена замена всего 100 процентов медицинского оборудования ((СКЛ)) Из тяжелой техники имеется аппарат рентгеновский цифровой - все остальные отделение которые были до ремонта они сохранены поменялась лишь логистика.

ЗК: Детская поликлиника рассчитана на более чем 500 посещений в смену. Здесь работают больше 40 врачей. В их числе - хирург, кардиолог и нефролог. Обновленное здание посетил Сергей Собянин.

((СХ ССС 10.09.2024))

((\\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\SOBYANIN\100924\MER POLIKLINIKA))

(( IMG_4645)) 00:00 В Москве реализуется крупнейшая городская программа по реконструкции поликлиник. Новый стандарт сделали совместно с врачами, медсестрами и пациентами 00:11 ((скл)) 00:22 100 еще поликлиник в основном будет реконструировано до конца этого года. Сегодня сразу 12 поликлиник запускаем, поздравляю врачей, ваши коллективы, с новосельем 00:34

ЗК: В ближайшие недели откроются ещё 10 корпусов поликлиник. Всего в рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена обновят порядка 140 медицинских учреждений.



((НАША СЪЕМКА 06.09

1. Даниловском районе Москвы отреставрировали памятник русского зодчества

+++ Спикер

https://www.mos.ru/news/item/143443073/?ysclid=m0m3zzogh2580679284 ))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(( ГЕО: Даниловский район, ЮАО ))

(( ЗК )) Уникальные палаты отреставрировали в Даниловском районе. Мастера вернули зданию на КожЕвнической улице исторический облик. Наиболее древняя часть сооружения - первый этаж. Его построили во второй половине семнадцатого столетия. Здесь красивые сводчатые потолки. А оконные проёмы украшены арками.

(( Захар, убрала "ООО", титр такой получился ))

(( СХР Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, Собственник здания

Директор компании «Природа Инвест» )) ИЛИ ))

((ЭТО 4444 ))

03. 58 Проектная организация проводила архивные исследования по истории здания. Чтобы правильно его можно было восстановить в периметре самом СКЛ 04.30 Примерное 20% стен этого здания возведены заново из современных материалов. Но материалы подбирались на рынке таким образом, чтобы они соответствовали СКЛ 0.45 тем историческим кирпичам, которые были применены в прошлые периоды 04.51

(( ЗК )) Архитектурный облик палат сложился не сразу. Второй этаж у здания появился только в начале восемнадцатого века. Затем со стороны двора к нему пристроили широкий ризалит. Это часть сооружения, которая выступает за основную линию фасада. Чтобы спасти памятник русского зодчества от разрушения, специалисты бережно обновили кирпичную кладку, раскрыли ранее заложенные оконные проёмы, воссоздали утраченные архитектурные детали и покрасили стены.



((СНИМАЕМ СХ 10.09))

((

https://www.mos.ru/news/item/143567073/ ))

______________________________________________________________________________

ГЕО: (( Район Сокольники, ВАО))

((ЗК)) Жителям столицы дали рекомендации, как оформить карту москвича для первоклассника. Для этого действует упрощённый способ. Родители, которые имеют учётную запись на портале mos.ru, получили на личную почту специальное уведомление. В нём уже заполненный черновик заявления на создание льготного документа.

(( ТИТР: Сергей ПОЛОВНИКОВ, Заместитель генерального директора ГУП города Москвы «Московский социальный регистр» ))

00.26 Родителям необходимо прикрепить фотографию ребенка, проверить данные и подтвердить намерение получить карту. 00.33 + 00.38 Самая льгота распространённая и восстребованная это льготный проезд. (( подрезать )) в том числе в период с 1 сентября по 15 июня есть возможность купить билеты со скидкой на пригородный и железнодорожный транспорт. 00.51

((ЗК)) Также по карте москвича можно взять книги в библиотеке, посетить музеи или записаться к врачу. В течение 30 дней, после подачи заявления, карту изготовят и доставят в школу. После этого первоклассник получит доступ ко всем её возможностям. Сейчас документом пользуются около 500 тысяч школьников и учащихся колледжей.

((

10.09 (Вторник)

1. (2-я Боевская, д.3 (кирпичное здание)

Как оформить карту москвича

Вопросы:

Какие есть способы оформить карту москвича для первоклассника?

Какие льготы предоставляет карта москвича школьникам?

Как еще карта помогает школьникам в повседневной жизни? ))

((Карта москвича для первоклассника





- Уже пять лет родители столичных первоклассников могут воспользоваться смарт-услугой для оформления карты москвича в упрощенном порядке.



- В начале учебного года родителям, чьи дети в этом году идут в первый класс, в личный кабинет портала мос точка ру, поступают уведомления с уже предзаполненными заявлениями. Родителям остается только проверить информацию, загрузить фотографию ребёнка и подтвердить оформление карты. В течение 30 дней ее изготовят и доставят в школу, после чего первоклассник сможет пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет карта.



Возможности карты москвича



- Одна из самых востребованных возможностей карты москвича - льготный проезд в городском транспорте. Учащиеся школ и колледжей могут записать на карту москвича льготный абонемент для проезда в метро, МЦК, МЦД, наземном транспорте столицы. А также с 1 сентября по 15 июня по карте можно покупать разовые билеты со скидкой 50% на пригородные поезда.



- Подключив карту москвича к сервису «Москвёнок», можно использовать её для прохода в учебное заведение и оплаты питания в столовой. Для подключения необходимо заполнить заявление в администрации школы, после чего сотрудники образовательной организации пропишут карту (UID карты) в информационной системе «Проход и питание».



- А благодаря проекту «Музеи - детям» учащиеся школ и колледжей могут бесплатно посещать более 100 музеев и выставочных залов Москвы. Для этого необходимо предъявить карту москвича на кассе музея.



-Также к карте можно привязать единый читательский билет, чтобы брать книги в столичных библиотеках.

- А в городских поликлиниках её можно использовать в качестве полиса ОМС. Чтобы записаться к врачу необходимо приложить карту к считывателю на терминале ЕМИАС в городской поликлинике.



- Кроме того, карта позволяет школьникам получать скидки на товары и услуги более 8,5 тысячи предприятий-партнеров. Среди них супермаркеты, магазины книг и товаров для детей, а также кафе, культурные и развлекательные учреждения.



Как оформить карту москвича школьникам и учащимся колледжей



- Карту москвича могут получить учащиеся столичных школ и колледжей с государственной аккредитацией, вне зависимости от места регистрации, а также те, кто зарегистрирован в Москве, но получает образование за пределами города.

-Подать заявление на получение карты москвича можно на портале мос точка ру.

Потребуется стандартная или полная учетная запись. Дети старше 14 лет могут сделать это самостоятельно, а за ребенка, который еще не достиг этого возраста, обратиться за услугой должен один из родителей или законный представитель.



- Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале мос точка ру и на электронную почту, указанную в личном кабинете. Дошкольники старше семи лет, учащиеся школ и колледжей могут забрать готовую карту в учебном заведении. А те, кто получает образование в частных школах или за пределами Москвы, а также другие льготные категории граждан - в выбранном центре госуслуг «Мои документы».



- Учащимся, забравшим карту москвича в учебном заведении, необходимо подтвердить получение карты в личном кабинете на мос точка ру в течение 90 дней. В остальных случаях (если учащийся забирает карту в центре «Мои документы») подтверждение не требуется. ))

\\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\06.09.2024\Новые штрафы СИМ

КАРТИНКА И СНХ

____________________________________________________________________

(( ГЕО: Тверской район, ЦАО ))

((ЗК)) За езду несовершеннолетних на арендованном электросамокате могут оштрафовать на сто тысяч рублей. С сентября сервисы проката увеличили взыскания в 10 раз. Накажут рублём и тех, кто намерено передал такой транспорт в управление детям или ездят с ними вдвоем.

((ТИТР: Ксения ЭРДМАН, Директор Ассоциации операторов микромобильности ))

01.42 Очевидно, что это действительно проблема. (( подрезать )) не оскуднеет (( эээ подрезать )) количество нарушающих на электросамокатах, не смотря на то что, напомню, штрафы в конце мая уже были повышены. 02.06 + 04.39 Если родители самостоятельно не могут оградить своих детей от пользования этой услугой, хотя прекрасно понимают, что так делать нельзя, ну ок, давайте тогда их ограничивать таким образом.

((ЗК)) Доказательством нарушения станут фото и видеоматериалы. Сделать их могут городские камеры, а также внештатные сотрудники сервисов проката.

(( ТИТР: Юлия ТЕМНИКОВА, Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена ))

00.42 Только за август было заблокировано 1700 акаунтов пользователей за передачу самоката несовершеннолетним.00.49 + 01.01 Помните, что электросамокат - это не развлечение, а транспорт. И водите его нужно аккуратно и ответственно. Соблюдение простых правил безопасного вождения поможет избежать травм, а иногда и сохранить жизнь. 01.13

((ЗК)) Деньги с карты нарушителей сразу списывать не будут. Оператор сначала направит уведомление о взыскании, а потом заблокирует аккаунт до момента погашения штрафа.

(( Даша Филаткина

выезд 09:00

начало 10:00

ПРЯМО (11.00) - Работаем на Тверской

Графика:

Цитата Яндекс Go (озвученная)

https://disk.yandex.com.am/i/oMTGxPNnQ0r98A

"Y:\2024\09_September\06\NEWS\QUOTE_yandex_go.mov"

Новые штрафы

https://disk.yandex.com.am/i/u3POD6hyDuNsUQ

"Y:\2024\09_September\06\NEWS\INF_SIM_1_sentyabrya.mov"

Правила управления СИМ

Выявление количества людей на электросамокате

"Y:\EMG\2024\05_May\20\NEWS\INF_Viyavlenie.mov"

https://disk.yandex.ru/i/FxnpeutqB-bypg ))





(( УТРО поликарпова в 6:17))

(( ИСХ: \\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\! УТРО 10 !\Долголетие (Поликарпова))

________________________________

https://www.mos.ru/news/item/143799073/

((ГЕО: Район марьина Роща, СВАО))

ЗК: Центры Московского долголетия приглашают жителей серебряного возраста начинать утро с легкой зарядки. Укрепить сердечно-сосудистую систему и скорректировать осанку помогут занятия на гимнастическом шаре. А в тренажёрном зале можно размяться на элипсе и сделать комплекс упражнений на растяжку на специальных станках. Всего в проекте работают около 7 тысяч спортивных групп.

((СБОЙКА))

(( \\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\! УТРО 10 !\Долголетие (Поликарпова)\ДК))

(( файл IMG_9531)) 00:09 Сегодня программа такая же как практически каждый свободный день: приезжаю с большим удовольствием обычно я занимаюсь на этом тренажере 90 минут 00:19 ((скл)) 00:23 я думаю километров 10-12. 00.27

+

(( файл IMG_9529)) 00:08 упражнения, ну на растяжку, на прседания , на вообще чтобы держать ритм, на равновесие 00:16 ((скл)) 00:18 и вообще двигаться как-то под музыку 00:20

ЗК: Помимо этого, жители старшего поколения могут научиться рисовать, лепить из глины, ухаживать за огородом и даже управлять самолетом. Для москвичей "серебряного возраста" открыты более 40 разных направлений.

((СБОЙКА 2))

((\\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\! УТРО 10 !\Долголетие (Поликарпова)\ДК))

((9621))

00.50 здесь очень хорошие доброжелательные люди. Персонал замечательный 00.55

+++

((9497))

01.21 я занимаюсь фламенко, у нас потрясающий преподаватель. СКЛ 00.44 Здесь и концерты, и всевозможные мероприятия, мы сами участвуем во всевозможных мероприятиях 00.50

+++

((9496))

00.29 сначала я начинала с рисования, потом влилась в какие-то другие кружки 00.34 СКЛ 00.43 ещё я ходила на суставную гимнастику СКЛ 01.12 мне нравится здесь заниматься, я здесь нашла коллектив единомышленников 01.17

ЗК: Чтобы стать участником спортивных занятий и творческих встреч, понадобиться присоединиться к проекту и узнать расписание. Записаться в «Московское долголетие» можно онлайн - на сайте мос.ру или при личном посещении центра.

(( Спорт с комфортом: какие занятия доступны в тренажерных залах центров московского долголетия. В Москве стремительно развивается инфраструктура для поддержания активного образа жизни и заботы о здоровье горожан старшего поколения. Физическая активность - важная составляющая здоровья и долголетия. Москвичам старшего возраста сегодня доступны десятки разнообразных занятий - от футбола и карате до фитнеса и северной ходьбы. В 134 центрах московского долголетия открыты комфортные тренажерные и спортивные залы, где можно посещать групповые занятия и индивидуальные тренировки. Заниматься спортом в «Московском долголетии» можно практически по любым направлениям - начиная с простой утренней зарядки или пробежки на тренажерах и заканчивая северной ходьбой, футболом и каратэ. В проекте доступно более 50 видов спортивных активностей. Приобщиться к полезным занятиям можно как с профессиональными преподавателями на городских площадках, так и в центрах московского долголетия. Около 7 тысяч групп проекта посвящены именно спорту. В 134 центрах московского долголетия посетителям доступен самый разнообразный инвентарь: велотренажеры, эллипсы, беговые дорожки, шведская стенка, гантели, коврики для йоги - и это далеко не весь перечень. Здесь проходят групповые и индивидуальные тренировки, занятия йогой, фитнесом, зумбой. Каждое утро в центрах начинается с легкой зарядки. Большой популярностью пользуются фитнес, йога, танцевальная, суставная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Присоединиться к спортивным занятиям могут все желающие горожане старшего возраста. Выбрать группу и сразу в нее записаться можно на портале mos.ru или обратившись в любой центр московского долголетия. Какие занятия доступны в тренажерных залах центров московского долголетия? Как на них записаться? Кто ведет занятия? Какие виды спорта самые популярные? Сколько в Москве центров московского долголетия?

Графика:

https://disk.yandex.ru/i/dL8itfYg3sveWQ

"Y:\EMG\2024\09_September\10\UTRO\SPRAVKA_DOLGOLETIE_.mov"

((КАРТИНКА ИСХ: \\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\! УТРО 10 !\Долголетие (Поликарпова)\Доп. картинка из других центров ))



ДЛЯ МОНТАЖА: ОБМЕН: \\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\! УТРО 10 !\Благоустройство (Налётова) + ЯД https://disk.yandex.ru/d/VhJqjmYTtIhGcA

ВМЗ Налётова/Зиганшина с 6:00 ГРАФИКА:

Y:\EMG\2024\09_September\10\UTRO\SPRAVKA_osveschenie.mov" https://disk.yandex.ru/i/xgjTKC35S70xIg

https://www.sobyanin.ru/strategiya-povysheniya-kachestva-gorodskoi-sredy-2030-part-4 + https://www.sobyanin.ru/strategiya-povysheniya-kachestva-gorodskoi-sredy-2030-part-3 https://www.mos.ru/mayor/themes/19299/11024050/ - ЭТО ПОСТЫ

-----------------------------------------------------------------

(( ГЕО: Район Сокольники, ВАО ))



(( ЗК )) В столице расширят зону отдыха у Большого ПутЯевского пруда. Здесь обновят кабинки для переодевания, душевые, спасательную вышку, установят навесы и лавочки. В рамках благоустройства парка "Сокольники" сделают новые пространства для детских игр, построят летнюю веранду, медпункт, а также комнату матери и ребёнка.

(( СБОЙКА )) (( ДК ШМЕЛЕВСКИЙ РУЧЕЙ))

(( 5132)) 00:46 благоустраивают это хорошо, благодаря Собянину + ) 00:30 красиво хорошо аккуратно 00:35+ 01:06 все благоустраивается не как было раньше 01:08

((5139 )) 00:42 очень хорошо что наши все парки московские облагораживают всё делают конечно Москва сейчас расцвела красавица везде в любом уголке Москвы очень красиво 0:52

(( ЗК )) В «Сокольниках» больше десяти лет работает единственный в стране орнитологический реабилитационный центр. Здесь выхаживают раненых и больных пернатых. В ближайшее время ему передадут просторную площадку с новыми вольерами для птиц.

(( СХР Владимир АЛЯБЬЕВ, Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы ))

((ДК СОКОЛЬНИКИ - 3614))

04.36 Будет выполненно тридцать клеток-вольеров для выставки птиц. Будет сделана голубятня, воронятня. И изюминкой самого орнитария будет являться разлёточник, который представляет собой куполообразное сооружение высотой более двадцати метров для свободного выгула птиц 04.53



(( ЗК )) Сложно представить, но здесь раньше находилось болото. А сейчас это обновлённый парк Шмелёвский ручей. Теперь у жителей сразу двух районов - Орехово-Борисово Южное и Зябликово появилась современная зелёная зона рядом с домом. Здесь сделали различные детские и спортивные площадки.

(( СБОЙКА ))

(( ДК ШМЕЛЕВСКИЙ РУЧЕЙ))

((5138 )) 01:34 Тут очень красиво такое озеро деревья все очень классно отдохнуть тут очень приятно 01:43

((5138)) 00:32 Нам сделали такой подарок шикарный дети гуляют у меня четверо детей и каждому есть чем заняться.



(( ЗК )) Благодаря масштабному благоустройству мест отдыха в Москве, посещаемость зелёных зон выросла в четыре раза. Сейчас обновление идёт в парке Горького. На очереди - Измайловский, Кузьминки-Люблино и Фили.



(( https://www.mos.ru/news/item/143792073/ - ЭТО ПОСТ ))

--------------------------------------------------------------------------------

(( ФАКТ ДНЯ ))

Москвичи могут взять книги в городских библиотеках с помощью приложения «Мой айди». Только за последние три месяца цифровую версию единого читательского билета активировали более шести тысяч пользователей. Программа позволяет посмотреть список всех изданий, которые находятся на руках у читателя и сроки их возврата. Также здесь можно продлить срок хранения выбранного экземпляра и найти о нём дополнительную информацию. Единый читательский билет представлен в виде штрихкода. Для получения книги достаточно войти в приложение, кликнуть на соответствующую карточку и предъявить цифровую версию документа. Его можно оформить в любой городской библиотеке, а также на портале мос точка ру. За ребёнка до четырнадцати лет заявление на сайте должен подать родитель или законный представитель старше восемнадцати лет.

\\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\МЦК Коценко\сбойка мцд мцк

СНХ и КАРТИНКА обмен москва 24

МОНО Ярослава Коценко 12 00

(( https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/11722050/?ysclid=m0w7dm8p2z237866630 ))

_______________________________________________________________________________

(( ГЕО: район Дорогомилово, ЗАО ))

((ЗК)) Свыше 75 млн поездок совершили пассажиры по МЦД-4 за год работы диаметра. Он стал самым протяженным - почти 90 километров и соединил два направления Калужское и Нижегородское. Благодаря ему можно быстрее добраться до центра столицы. Например, популярностью пользуется станция МЦД "Кутузовская". С нее удобно делать пересадки на метро, автобусы и речной транспорт.

(( СБОЙКА ))

(( файл IMG_5259 ))

00.13 Мне лично удобно, потому что я не так давно перехала в микрорайон новый и МЦД меня выручает. 00.19

+

(( файл IMG_5266 ))

00.17 До Кутузовской мне по крайней мере доезжать до офиса в разы проще, потому что никаких пересадок не совершаю. 00.23

+

(( файл IMG_5273 ))

00.12 Я работаю на Кутузовском, а мама моя живет в Марушкино, сейчас удобно, это прямая ветка - я выхожу на станции Толстопальцево, то есть трачу на дорогу совершенно другое количество времени, меня очень устраивает. 00.26

((ЗК)) Всего на диаметре 38 остановок. Некоторые из них превратили в городские вокзалы. До них жители с комфортом доезжают на современных поездах - "Иволга 4.0". Они развивают скорость до 160 километров в час, двигаются плавно и бесшумно. В салоне есть зарядки для гаджетов, вайфай и информационные табло. Предусмотрены места для колясок и велосипедов.

((МЭР

Телеграм-канал: МЦК - 8 лет. Более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года, уже 8 лет эту кольцевую линию наземного метро ежедневно выбирают сотни тысяч москвичей для передвижения по городу.

Сегодня это один из самых популярных и любимых видов транспорта для поездок по столице. За время работы по МЦК пассажиры совершили более 1 млрд поездок. Самыми популярными станциями на МЦК являются: «Площадь Гагарина» (37,5 тыс./сутки), «Кутузовская» (37,5 тыс./сутки), «Ростокино» (37,2 тыс./сутки).

Саша Уланова

Ярослава Коценко

выезд: 09.00

начало: 10.00

ПРЯМО (после выхода поста) Работаем на станции Кутузовская

Обмен 10.09 папка: МЦК Коценко

СПИКЕРЫ:

Спикер МЦД (пришлет мэрия)

Спикер МЦК (пришлет мэрия)

Юрий Аралов - Союз пассажиров России

Евгения Муринец - архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по развитию городской среды

опрос записывал Тимофей Кубраченко

КАРТИНКА:

на месте

проект 10.09 папка МЦК МОНО

(35-4757 клип 23, 35-4748 клип 17 ССС в вагоне машиниста от 2 мая 2024 года, 35-4677 клип 7, клип 8)

ГРАФИКА:

Год после запуска МЦД-4

https://disk.yandex.ru/i/FX7YPdk7PP2SeA

"Y:\EMG\2024\09_September\09\NEWS\INF_god_posle_zapuska_mcd4.mov

Станции метро, которые разгрузились после открытия МЦД-4

https://disk.yandex.ru/i/2HQoicldWDXq3A

"Y:\EMG\2024\09_September\09\NEWS\METRO_Razgruzka.mov"

МЦД-4 "Калужско-Нижегородский"

Карта МЦК Y:\EMG\2024\08_August\22\NEWS\METRO_SHEMA_MCK_v2.mov" https://disk.yandex.ru/i/P2X1suZCuCMOkg

Самые популярные станции МЦК среди пассажиров

8 лет после запуска МЦК

"Y:\EMG\2024\09_September\10\NEWS\INF_8_Let_MCK.mov"

https://disk.yandex.ru/i/q3Huv7FnndSEbA ))



ДЛЯ МОНТАЖА: ОБМЕН: \\m24fs.res.vgtrk\obmen-news$\10.09.2024\! УТРО 10 !\Благоустройство (Налётова) + ЯД https://disk.yandex.ru/d/VhJqjmYTtIhGcA

ВМЗ Налётова/Зиганшина с 6:00 ГРАФИКА:

Y:\EMG\2024\09_September\10\UTRO\SPRAVKA_osveschenie.mov" https://disk.yandex.ru/i/xgjTKC35S70xIg

https://www.sobyanin.ru/strategiya-povysheniya-kachestva-gorodskoi-sredy-2030-part-4 + https://www.sobyanin.ru/strategiya-povysheniya-kachestva-gorodskoi-sredy-2030-part-3 - ЭТО ПОСТЫ

-----------------------------------------------------------------

(( ГЕО: Останкинский район, СВАО )) (( если останкинскую башню будете брать )) ИЛИ (( Тверской район, ЦАО )) (( Красивые планы города )) ИЛИ (( Район Арбат, ЦАО )) (( Если книжки-дома будете брать ))



(( ЗК)) Москва вошла в ТОП-3 самых освещённых городов мира. Более миллиона светильников зажигается каждый вечер в городе. Об этом в своём блоге рассказал Сергей Собянин. В ближайшие шесть лет специалисты установят порядка 65 тысяч новых фонарей. Благодаря этому в столице не останется слепых зон, а передвижение по улицам для пешеходов и автомобилистов станет ещё безопаснее и комфортнее.

(( СХР Роман БУКАТОВ, Заместитель руководителя департамента наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки «ОЭК» ))

00:44 Вечерний город, когда окрашиваясь фонарями архитектурного освещения, создается теплая уютная атмосфера. Жители гуляют, наслаждаются, видят дополнительную архитектуру здания, которое не видят днем. При теплом хорошем свете, которое создается в городе, создается приятная атмосфера на душе.

(( ЗК )) В работе специалисты используют современные технологии и новые решения. Например, бетонные опоры освещения заменяют на более лёгкие и красивые стальные конструкции. По планам, к 2030-му году в городе не останется ни одного старого светильника.