Столичный фестиваль в честь закрытия мотосезона пройдет 21 сентября

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Уже 11-й по счету мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября в честь закрытия мотоциклетного сезона – 2024, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

"Мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы и, проехав по Садовому кольцу, финиширует на Университетской площади", – добавили в ведомстве.

На старте и финише всех участников ждет интерактивная программа. Как отметил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, прошлый фестиваль стал рекордным по числу участников. В заезде тогда приняли участие более 15 тысяч человек.

Мотоциклистам необходимо быть внимательнее на столичных дорогах осенью в связи с окончанием мотосезона, предупредили ранее в Дептрансе. В холодное время года водителям лучше надевать на себя и своих пассажиров полную защиту и отказаться от езды ночью и во время дождя.

