Работы по благоустройству территорий у водоемов завершаются на юге Москвы

На юге Москва завершаются работы по благоустройству территорий у водоемов. Специалисты очистили пруды от ила, а на берегах установили лежаки, качели, игровые и спортивные комплексы.

По Чертановской улице вдоль воды пролег единый пешеходный маршрут, также изменения коснулись и Варшавских прудов. Всего до 2030 года планируется реабилитировать больше 130 водных объектов, что поможет улучшить экологическую ситуацию в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.