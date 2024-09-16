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16 сентября, 07:15

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Работы по благоустройству территорий у водоемов завершаются на юге Москвы

Работы по благоустройству территорий у водоемов завершаются на юге Москвы

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На юге Москва завершаются работы по благоустройству территорий у водоемов. Специалисты очистили пруды от ила, а на берегах установили лежаки, качели, игровые и спортивные комплексы.

По Чертановской улице вдоль воды пролег единый пешеходный маршрут, также изменения коснулись и Варшавских прудов. Всего до 2030 года планируется реабилитировать больше 130 водных объектов, что поможет улучшить экологическую ситуацию в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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