Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 столичным паркам в этом году исполняется больше 50 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"130 лет назад был основан сад "Эрмитаж". За эти годы он стал одним из самых любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. Здесь проходят различные культурные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали", – рассказал он.

Наибольшего расцвета сад достиг во времена, когда принадлежал антрепренеру и бывшему актеру Малого театра Михаилу Лентовскому. Однако после его разорения территория сада была застроена. Затем московский купец Яков Щукин вернул ему цветущий вид. Сад смог пережить Великую Отечественную войну. Через три года там построили летний концертный зал, где выступали Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова и оркестр Леонида Утесова.



Также в этом году Таганскому парку исполняется 90 лет. На его стадионе и катке начинали свою карьеру футболисты Константин Бесков и Алексей Хомич, чемпион СССР по теннису Николай Озеров и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Парк был основан в 1934 году рабочем клубе имени Н.И. Бухарина. После Великой Отечественной войны там организовывали встречи с героями Советского Союза, военно-патриотические сборы, соревнования и праздничные концерты.

В Таганском парке проходили такие крупные фестивали, как "Музыкальный базар на Таганке", "Красота спасет мир", "Московский дворик", "Весна в Таганском парке", "Праздник бега на Таганке" и другие. На территории парка располагаются фонтан, открытая эстрада, веревочный парк, детские и спортивные площадки, стадион с футбольным полем, трибунами и беговыми дорожками.

История усадьбы Воронцово насчитывает пять столетий. Там находятся бывшие усадебные строения, каскад прудов, дубовая роща, Итальянский и Китайский сады. Во время Отечественной войны 1812 года в усадьбе под руководством немецкого механика Франца Леппиха разрабатывали воздушный шар.

В 1820-х годах владелицей усадьбы была княгиня Зинаида Волконская. Ее московский салон посещали все знаменитости того времени.

На сегодняшний день усадьба Воронцово является памятником садово-паркового искусства и архитектуры. На ее территории располагаются пруды, дубовая роща, детские площадки, аттракционы, кафе и катки.

Между тем специалисты завершают благоустройство двух участков парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. Работы выполнены почти на 90%. На участке вдоль Сельскохозяйственной улицы специалисты благоустроили территорию около беседки-ротонды "Храм воздуха", где отремонтировали пять горбатых мостиков и установили лавочки, а также построили мостовой переход через реку.

