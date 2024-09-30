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30 сентября, 07:15

Транспорт

Новые автобусы выйдут на 13 маршрутов в Москве

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Новые автобусы выйдут на 13 маршрутов в Москве в ноябре. Подготовлены почти 100 машин.

Как отметили в столичном Дептрансе, в салонах установлены медиаэкраны и пандусы, есть зарядки для гаджетов и датчики температуры. Адаптивное освещение меняет яркость в зависимости от времени суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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