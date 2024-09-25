"Мой район. Новости": еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве

Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве. Он будет иметь до шести остановок возле крупных жилых комплексов.

Новый маршрут позволит москвичам значительно сэкономить время в пути. Например, от Дербеневской набережной до причала Торпедо можно будет добраться за 10 минут. Сейчас нужно ехать в четыре раза дольше на метро и наземном транспорте. А путь от причала Симоновский до Дербеневской набережной займет около 25 минут.

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