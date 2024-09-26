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26 сентября, 22:15

Транспорт

Спрос на речные круизы из Москвы побил рекорды и вырос на 20%

Спрос на речные круизы из Москвы побил рекорды и вырос на 20%

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Спрос на речные круизы из Москвы побил рекорды и вырос на 20% за прошедший летний сезон, сообщили в Мосгортрансе.

В этом году в поездку на теплоходе по городам страны отправились 285 тысяч человек. Поднять интерес к поездкам на водном транспорте помогло возрождение речных вокзалов и сотрудничество с туроператорами.

До завершения круизной навигации еще больше месяца. Теплоходы из Москвы идут до 50 крупных городов и населенных пунктов. Среди самых популярных направлений – Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Казань и Тверь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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