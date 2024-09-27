Более 7 тыс штрафов за проезд по пешеходному переходу выписали самокатчикам в Москве

Более семи тысяч штрафов за проезд по пешеходному переходу выписали электросамокатчикам в столице за лето 2024 года. По словам сотрудников столичного ЦОДД, неспешивание на "зебре" – самое распространенное нарушение, которое совершают пользователи кикшеринга.

На втором месте – езда вдвоем на одном самокате.

Бороться с нарушителями в столице помогают дорожные камеры, которыми управляет искусственный интеллект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.