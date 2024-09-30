Все водители автобусов и электробусов в Москве перешли на путевые листы с QR-кодами

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве все водители, являющиеся работниками Мосгортранса, на регулярных городских маршрутах автобусов и электробусов перешли на путевые листы с QR-кодами, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что электронные путевые листы снижают нагрузку на водителей, экономят их время и повышают эффективность работы городского транспорта.

"Теперь на всех эксплуатационных площадках Мосгортранса в день формируют до шести тысяч электронных путевых листов", – привели слова Ликсутова на портале мэра и правительства столицы.

Путеводный лист содержит информацию о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии транспорта. При этом с прошлого года цифровой документ считается равнозначной заменой устаревшего бумажного аналога.

Цифровизация путевых листов не только способствует более быстрой проверке информации, но и помогает оптимизировать работу с документами. Теперь они заполняются автоматически, что снижает вероятность ошибки и снимает нагрузку с сотрудников.

Кроме того, благодаря этому водители выходят на маршрут на 15 минут быстрее. Также еще точнее соблюдается расписание движения городского пассажирского транспорта.

Переход на цифровые документы положительно влияет и на экологию – ежегодно будет экономиться 1,5 тонны бумаги. В перспективе через пять лет использования электронных документов сохранит около 2,5 гектара деревьев.

Мосгортранс является крупнейшим оператором наземного городского транспорта в столице. Предприятие владеет 25 автобусными и электробусными площадками, которые обеспечивают работу более чем 700 маршрутов. Это, в свою очередь, позволяет совершать около трех миллионов поездок в будние дни.

Всего в Москве по будням на обновленных автобусных маршрутах, которые подходят к новым станциям Троицкой и Сокольнической линий метро, пассажиры совершают почти 70 тысяч поездок. С момента их запуска прошло 3 недели.

В общей сложности к началу работы новых станций метро было решено изменить 14 маршрутов наземного транспорта. Для повышения комфорта пересадок им скорректировали трассы следования и присвоили новые номера.