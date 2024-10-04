Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 5–6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) будет изменено с 5 по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Так, на станции Митьково интервалы движения частично увеличатся до 20 минут. Последний поезд в сторону станции Зеленоград-Крюково отправится в 00:52, а в сторону платформы Ипподром – в 00:33.

На Ленинградском и Казанском направлениях также частично увеличится интервал движения поездов до 15 минут и изменится время отправления последних поездов. При этом на Казанском направлении часть поездов дальнего пригорода будет отменена, а часть из них проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами. Кроме того, у некоторых поездов будет изменен путь следования.

Между тем с 4 по 6 октября изменится график движения поездов на МЦД-1. Ограничения будут действовать с 19:00 до 07:30.

Так, на участке от Савеловской до Бескудникова электрички в обе стороны станут курсировать по одному пути. Некоторые поезда дальнего пригорода будут следовать от и до Лобни и Бескудникова. Часть составов проследует станцию Дегунино без остановки.