Расписание движения поездов МЦД-2 изменится с 5 по 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) временно изменится расписание поездов. Новый график будет действовать в период с 23:20 5 октября до 05:20 6 октября, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, на Рижском направлении интервал движения поездов увеличится до 30 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курского вокзала.

При этом на Курском направлении поезда в обе стороны проследуют участок от Курской до Люблина по пути на Нахабино. Интервал движения поездов будет увеличен до 40 минут. Также часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от и до Царицына.

В ведомстве уточнили, что в период окна специалисты проведут работы по ремонту пути на участке от станции Курской до Люблина.

Между тем с 5 по 6 октября изменится расписание движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). На станции Митьково интервалы движения частично увеличатся до 20 минут. На Ленинградском и Казанском направлениях также частично увеличится интервал движения поездов до 15 минут и изменится время отправления последних поездов.

Кроме того, с 4 по 6 октября действует измененный график движения поездов на МЦД-1. Ограничения будут действовать с 19:00 до 07:30. На участке от Савеловской до Бескудникова электрички в обе стороны станут курсировать по одному пути. Некоторые поезда дальнего пригорода будут следовать от и до Лобни и Бескудникова.