Москвичей приглашают на новые экскурсии по Киностудии имени М. Горького

Киностудия имени Горького приглашает всех желающих отправиться в "Путешествие в мир кино". С 19 января там будут проходить экскурсии, на которых покажут костюмы любимых персонажей и поделятся секретами кинопроизводства.

В числе экспонатов – почти 20 нарядов героев таких известных картин, как "Гостья из будущего", "Семнадцать мгновений весны", "Красное и черное". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.