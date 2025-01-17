Актер Кайл Маклахлен опубликовал пост о роли Дэвида Линча в его жизни

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Американский актер, звезда сериала "Твин Пикс" Кайл Маклахлен опубликовал пост после сообщений о смерти Дэвида Линча, в котором рассказал о роли режиссера в его жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на аккаунт актера.

"Он явно увидел во мне что-то, чего даже я не осознавал. Я обязан всей своей карьерой, да и жизнью, его видению", – пишет актер.

Он отметил, что Линч был загадочным человеком, внутри которого "бурлил творческий океан".

В свою очередь, врач-онколог, торакальный хирург Андрей Нефедов в беседе с Life.ru рассказал об энфиземе легких – болезни, которой страдал культовый режиссер.

Он предположил, что Линча погубила одна из форм хронического недуга с разрушением альвеол – воздушных пузырьков, через которые в кровь попадает кислород. Вследствие чего легкие начинают терять эластичность, растягиваются, и у человека возникают проблемы с дыханием.

Основной причиной развития энфиземы легких является курение. Вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают альвеолы, приводя их к разрушению. На начальных стадиях болезнь может показаться незамеченной. Поэтому врач порекомендовал обратиться в медучреждение при первых сигналах в виде одышки и слабости.

"Лучший способ предотвратить эмфизему – отказаться от курения как можно скорее. Если сделать самостоятельно это не получается, то стоит обратиться к психологу и наркологу, применить фармакотерапию, а также позвонить на горячую линию для отказа от курения", – добавил Нефедов.

Если болезнь уже диагностировали, то развитие можно остановить отказом от курения, приемом препаратов и кислородотерапией. При тяжелых случаях прибегают к хирургическому вмешательству, а при терминальной стадии возможна трансплантация легких.

Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет от энфиземы легких, которой он страдал последние годы.

