В московских аэропортах введут биометрический контроль для иностранцев. Эксперимент стартует 1 декабря. Это поможет повысить уровень безопасности и быстрее расследовать правонарушения.

Во всех четырех аэропортах столицы установят специальное оборудование. Сданную биометрию будут сверять со сведениями из информационных систем в режиме реального времени. В случае отказа иностранцы не смогут пересечь госграницу.

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