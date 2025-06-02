Женское подразделение появилось в отряде "Тигр" в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Женское подразделение появилось в добровольческом отряде "Тигр" в Приморском крае. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на губернатора региона Олега Кожемяко.

Он рассказал, что женщины давно просили отправить их к бойцам и часто писали командованию с просьбой включить в состав отряда. Глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Иванникова является одной из добровольцев. Такое решение заслуживает уважения и поддержки, подчеркнул Кожемяко.

"Подготовка была нелегкой, много непривычного, но и много очень интересного", – отметила Иванникова.

Всего в роли санитарных инструкторов в зону СВО отправятся пять женщин. Губернатор региона встретился с ними, чтобы пожелать удачи перед отъездом.

В пресс-службе правительства Приморского края уточнили, что женщины подписали контракт на шесть месяцев. Они будут получать такие же выплаты и меры поддержки, как и остальные бойцы отряда.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий. Мера касается программ бакалавриата и специалитета.

Закон о льготном приеме в университеты детей участников боевых действий был одобрен Советом Федерации 21 мая. Его действие также распространяется на детей сотрудников органов власти, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел и ФСИН.