Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детей участников боевых действий

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Совет Федерации одобрил закон, который дает детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории России, право на льготный прием в вузы.

Действие закона распространяется на детей военнослужащих, сотрудников органов власти, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, ФСИН.

Прием в вузы будет осуществляться по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты при успешном прохождении вступительных испытаний. Кроме того, будет вестись прием детей на бесплатное обучение на подготовительных отделениях университетов.

Детям военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей в зоне СВО, либо удостоенных звания Героя России, или награжденных тремя орденами Мужества, предоставляется право на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний (за исключением творческой или профессиональной направленности).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников страны и их родных. Он уточнил, что правительство в короткие сроки отработает инициативы Владимира Путина по поддержке участников спецоперации для их скорейшего исполнения.

В РФ бойцы СВО имеют приоритетное право на медицинскую помощь и образование. Более того, в прошлом году для ветеранов боевых действий упростили получение ежемесячной денежной выплаты.