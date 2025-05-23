Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей участников боевых действий

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Владимир Путин подписал закон о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, происходивших на территории России. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета будет осуществляться за счет бюджета в рамках отдельной квоты. Аналогичная поправка относится и к приему за счет бюджета на подготовительные отделения федеральных государственных вузов.

Закон о льготном приеме в вузы детей участников боевых действий был одобрен Советом Федерации 21 мая. Уточнялось, что его действие также распространяется на детей сотрудников органов власти, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН.

Поправки в закон "Об образовании в РФ" были инициированы группой депутатов Госдумы от "Справедливой России – За правду".

Ранее Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных. Кроме того, президент предложил распространить отдельные меры поддержки для родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников страны и их родных. В России бойцы СВО имеют приоритетное право на медицинскую помощь и образование.