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11 июня, 07:15

Политика

В Подмосковье доставили вторую группу освобожденных российских бойцов

В Подмосковье доставили вторую группу освобожденных российских бойцов

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Вторая группа российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, прибыла в Подмосковье. Минобороны опубликовало кадры, на которых бойцы выходят из самолета и разворачивают флаги России. Их ждет встреча с родными, лечение и реабилитация в медучреждениях военного ведомства.

Военнослужащие рассказали, что мечтали вернуться домой и провести время с близкими. Обмен, в рамках которого они были освобождены, прошел 2 июня в Стамбуле. Это одна из самых масштабных гуманитарных операций с начала конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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