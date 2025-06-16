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16 июня, 06:08

Происшествия

Более 25 человек госпитализированы после последней атаки Ирана на Израиль

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

После последней ракетной атаки Ирана на Израиль были госпитализированы 29 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую службу скорой помощи "Красный щит Давида" (MDA).

Уточняется, что трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а 26 – в состоянии легкой степени тяжести. Отмечается, что поисково-спасательные работы в пострадавших районах Израиля продолжаются.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 16 июня зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана. Взрывы были слышны в небе над Тель-Авивом, в городе работали сирены тревоги.

СМИ писали, что Иран поразил ракетой электростанцию в городе Хайфа. На опубликованных в соцсетях и СМИ кадрах был виден столб дыма, поднимавшийся с территории объекта.

Со своей стороны Иран заявлял о 224 погибших в ходе конфликта с Израилем.

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