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15 июня, 23:30

Экономика

ФАС обратила внимание на резкий рост цен в отелях в период ПМЭФ-2025

ФАС обратила внимание на резкий рост цен в отелях в период ПМЭФ-2025

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ФАС обратила внимание на рост цен на отели в период Петербургского международного экономического форума. Представители некоторых стран жаловались, что размещение в эти даты стоит в 10 раз дороже.

Высокие цены на гостиницы в период проведения ПМЭФ могут отпугнуть иностранных делегатов, в том числе из африканских стран. Об этом рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы. По его словам, в ведомстве разработали методику по установлению предельной стоимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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