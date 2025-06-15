ФАС обратила внимание на резкий рост цен в отелях в период ПМЭФ-2025

ФАС обратила внимание на рост цен на отели в период Петербургского международного экономического форума. Представители некоторых стран жаловались, что размещение в эти даты стоит в 10 раз дороже.

Высокие цены на гостиницы в период проведения ПМЭФ могут отпугнуть иностранных делегатов, в том числе из африканских стран. Об этом рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы. По его словам, в ведомстве разработали методику по установлению предельной стоимости.

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