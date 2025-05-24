МВД РФ предложило ввести тотальный запрет на кредиты для россиян

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В МВД России обсуждают возможность установления тотального запрета на кредиты для граждан РФ для защиты от мошенников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы следственного департамента МВД Данила Филиппова.

Он напомнил, что на сегодняшний день в России уже принято множество законов, позволяющих гражданам самозапретить себе кредиты и прочее.

"Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", – добавил Филиппов.

По его словам, в случае принятия таких мер у МВД появится "возможность защитить всех". В частности, в ведомстве будут консультировать каждого человека, который захочет взять кредит, задавать ему определенные вопросы, чтобы убедиться, что он не является жертвой мошенников. Тотальная блокировка стала бы серьезным ударом по киберпреступности, заключил Филиппов.

Самозапрет на выдачу кредитов установили 7,94 миллиона россиян только за первый месяц работы сервиса. При этом большинство граждан (91,5%) выбирают формат полного запрета.

Между тем в марте 2025 года было зафиксировано пятикратное увеличение спроса на кредиты со стороны россиян. Средняя ставка по выданным кредитам достигла 31%, а средняя сумма выданных кредитов снизилась на 25% по сравнению с 2024 годом и составила 568 094 рубля.