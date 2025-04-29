ТАСС: в России зафиксировано пятикратное увеличение спроса на кредиты

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В марте 2025 года было зафиксировано пятикратное увеличение спроса на кредиты со стороны россиян. Об этом сообщил директор кредитного направления в сервисе "Сравни" Магомед Гамзаев в интервью ТАСС.

Средняя ставка по выданным кредитам достигла 31%, а средняя сумма выданных кредитов снизилась на 25% по сравнению с 2024 годом и составила 568 094 рубля. При этом, отметил эксперт, преобладающая группа заемщиков – это мужчины.

Также по данным сервиса "Сравни", объем выдач микрозаймов в первом квартале 2025 года увеличился на 24% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Средняя сумма микрозайма возросла на 10%, достигнув 9 008 рублей, а максимальный запрошенный размер займа увеличился на 25% и составил 75 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что клиентам российских банков начали сокращать льготные сроки пользования кредитными картами. Финансовые организации терпят убытки из-за падения спроса на розничные займы и больше не могут выдавать деньги без процентов.

Также Минцифры РФ по согласованию с правительством отменяет установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов.