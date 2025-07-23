Премьер Японии опроверг сообщения о своей отставке

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что не делал заявлений о возможности своей отставки. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал публикации в СМИ, в которых говорилось о планах Исибы подать в отставку до конца августа или даже июля. Это решение якобы могло быть принято по итогам переговоров с США.

"Относительно моего будущего никаких разговоров не было <...> я ни разу таких заявлений не делал", – сказал он.

Сообщения об отставке Исибы начали появляться после провала возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в палату советников. На прошедшем голосовании правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" потеряла 19 мест в верхней палате.

Сейчас за ней находятся 122 из 248 мест против 141 до этого. При этом оппозиционерам принадлежит 126 мест. Так как в прошлом году правящая коалиция потеряла большинство мест еще и в нижней палате, то теперь ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.

Но ЛДП все еще контролирует 101 депутатский портфель, оставаясь самой многочисленной партией в верхней палате, тогда как у оппозиционной Конституционно-демократической партии всего 38 мест.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о крупной торговой сделке с Японией. Токио инвестирует в американскую экономику 550 миллиардов долларов, а Вашингтон получит 90% прибыли. Также, по условиям соглашения, США будут поставлять в Японию рис, автомобили и другие товары, а тарифы в размере 15% будут зеркальными.

