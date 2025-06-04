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04 июня, 18:01

Политика

МИД РФ заявил решительный протест посольству Японии в Москве

Фото: 123RF/izubkov

Решительный протест заявлен посольству Японии в Москве из-за проведения тренировочных стрельб в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко, остров Хоккайдо, без предварительного уведомления для иностранных кораблей и судов, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Ведомство отметило, что тренировка проводилась в открытом море 23 мая с использованием патрульного катера "Кавагири" Управления безопасности на море Японии.

"Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми", – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД призвал Японию предоставить информацию о произошедшем и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Учебные стрельбы прошли к западу от российского острова Кунашир. Во время тренировок береговая охрана Японии в своих территориальных водах произвела 66 выстрелов из пулемета калибра 13 миллиметров и два выстрела сигнальными ракетами. После этого представители охраны срочно прекратили учения.

При этом сведений о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало. В момент учений в указанном районе не было других кораблей.

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