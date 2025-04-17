МИД РФ выразил протест Японии

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Посольству Японии в Москве заявлен решительный протест из-за планов учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1 вблизи российских границ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Комплексы SSM-1 оснащены ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров. Учения должны состояться в июне на острове Хоккайдо.

"Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, подобные действия ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, РФ оставляет за собой право принять необходимые контрмеры.

Между тем ранее в японском МИД рассказывали, что Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложную ситуацию в отношениях между странами. В свою очередь, в российском МИД ответили, что на текущий момент не ведут с Японией никаких переговоров по мирному договору.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Токио решил присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к Москве. Россия продолжает действовать в соответствии с текущей ситуацией.