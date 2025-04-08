МИД РФ: переговоров с Токио по мирному договору не будет без изменения отношения

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона в текущий момент не ведет переговоры с Японией по мирному договору, передает ТАСС.

"Мало ли кто чего хочет", – указал он, добавив, что пока Москва не видит перспектив для диалога с Токио.

По мнению Руденко, мирные переговоры возможны лишь после того, как японская сторона изменит свою политику по отношению к России.

Ранее в японском МИД сообщили, что правительство Японии хочет заключить мирный договор с РФ, несмотря на сложную ситуацию в отношениях между двумя странами. Ведомство также отмечает, что Токио продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Кроме того, японские власти планируют сохранять участие в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как считают их необходимыми для энергобезопасности страны. При этом правительство Японии также собирается проводить политику по постепенному отказу от зависимости от РФ в энергетике.

