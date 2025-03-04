Глава МИД Японии Ивая счел неприемлемым запрет на въезд в Россию

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Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая возмутился введенному Россией запрету на въезд в страну и назвал такой шаг недопустимым.

О соответствующем решении российский МИД сообщил накануне, 3 марта. Подчеркивалось, что это стало ответной мерой на санкционную политику Японии. Помимо Ивая, под рестрикции подпали еще восемь человек.

"Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию", – цитирует Ивая ТАСС.

Политик напомнил, что изначальной причиной японских мер против России стала ситуация на Украине. Более того, он заверил, что японская сторона планирует вскоре направить российской официальное обращение, в котором будет выражено сожаление по этому поводу.

Также Ивая обратил внимание, что подобное решение может создать трудности между государствами, так как отношения России и Японии в настоящее время и так находятся в сложном состоянии.

"Однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией", – продолжил Ивая, уточнив, что Япония хотела бы продолжить коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять двусторонними отношениями.

Запретом на въезд Россия ответила на введенный 10 января пакет антироссийских санкций со стороны японского правительства. Ограничения коснулись 11 физлиц, 51 юрлица, трех российских банков, а также нескольких десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира. Кроме того, из Японии в Россию запрещен экспорт капсаицина и 335 видов товаров.