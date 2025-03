Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в качестве ответной меры на санкционную политику Японии закрыла въезд в страну девяти гражданам страны, включая министра иностранных дел Такэси Ивая. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

В список также вошли посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, экс-посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, президент IHI Corporation Хироси Идэ, президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами, президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя и президент Cyberdyne, Inc. Есиюки Санкай.

Японское правительство ввело 25-й пакет антироссийских санкций 10 января. Ограничения коснулись 11 физлиц, 51 юрлица, трех российских банков, а также нескольких десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира. Кроме того, из Японии в Россию запрещен экспорт капсаицина и 335 видов товаров.

Посол России в стране Николай Ноздрев назвал эти ограничения очередным подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. Дипломат напомнил, что Москва не раз предупреждала Токио, что подобные действия не останутся без ответа.