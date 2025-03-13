Хаяси: Япония будет следить за развитием отношений России и США

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Япония будет пристально следить за развитием контактов между Россией и США в контексте ситуации на Украине, заявил генсек правительства страны Есимаса Хаяси.

Политик указал, что его государство приветствует соглашение, достигнутое США и Украиной 11 марта, рассматривая его как важный первый шаг на пути к долгосрочному завершению военных действий. В то же время Япония надеется на позитивную реакцию российской стороны, добавил он.

"Так как контакты США и России, включая указанный телефонный разговор, имеют крайне важный смысл, мы с большим вниманием следим за их развитием", – цитирует Хаяси РИА Новости.

Переговоры США и Украины состоялись в Саудовской Аравии 11 марта. В результате Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

После этого госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине. По его словам, если Москва откажется от предложения о перемирии, то это "многое" скажет Вашингтону.

Однако в Кремле призвали не торопиться с реакцией на данное предложение, поскольку у Москвы еще нет полной информации о деталях состоявшегося разговора в Джидде.

