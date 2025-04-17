Япония выразила протест из-за приостановки прохода судов у Курил

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Япония заявила протест России из-за якобы приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил. Об этом на пресс-конференции заявил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

Политик уточнил, что одно из российских ведомств уведомило, что с 16:00 по токийскому времени (10:00 по московскому времени) 16 апреля до 00:00 1 мая в районе четырех Курильских островов временно запрещается проход иностранных военных кораблей и иностранных судов.

"В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест", – цитирует РИА Новости японского политика.

Кроме того, по оценке Хаяси, принятые Россией меры противоречат "позиции Японии" по Курильским островам.

Ранее в японском МИД рассказывали, что Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложную ситуацию в отношениях между странами. В МИД России ответили, что на текущий момент не ведут с Японией никаких переговоров по мирному договору.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Токио решил присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к Москве, поэтому Россия продолжает действовать в соответствии с текущей ситуацией.

