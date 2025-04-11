Власти Хиросимы допустили присутствие РФ на церемонии памяти жертв бомбардировки

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Представители РФ смогут присутствовать в этом году на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая состоится 6 августа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя отдела, отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии города Хиросимы.

По его словам, как таковой формы приглашения не будет, японская сторона лишь уведомит РФ о проведении церемонии. В свою очередь, Москва сможет подать заявление, если пожелает присутствовать на церемонии.

"До сих пор мы не посылали приглашение, а в этот раз в виде уведомления пошлем не только России и Белоруссии, но и тем странам, кому мы не посылали до сих пор приглашений", – добавил представитель мэрии Хиросимы.

Он подчеркнул, что данная мера распространится и на те страны, у которых были дипотношения с Японией, но которые не представлены посольствами.

Ранее Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Россией в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Согласно резолюции, Генассамблея проведет торжественное заседание в мае, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны.

В документе также содержится призыв ко всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8–9 мая как дни памяти всех жертв Второй мировой войны.