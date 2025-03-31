ГА ООН проведет заседание в память о всех жертвах Второй мировой войны в мае

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Генеральная ассамблея ООН проведет торжественное заседание в мае, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны. Об этом рассказал глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Мероприятие пройдет на второй неделе мая. По словам Логвинова, этот памятный акт предусмотрен одобренной консенсусом резолюцией Генассамблеи о 80-й годовщине победы во Второй мировой войне.

"Впоследствии такие заседания будут проводиться каждые пять лет", – передает ТАСС слова дипломата.

ГА ООН одобрила резолюцию, предложенную Россией в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, в начале марта.

Помимо проведения торжественного заседания, в документе также содержится призыв ко всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8–9 мая как дни памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) патриотические проекты в РФ станут еще шире и масштабнее.