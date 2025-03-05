ГА ООН приняла резолюцию России о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны

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Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Россией в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, принятый консенсусом, предусматривает проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах конфликта.

В резолюции также содержится призыв ко всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8–9 мая как дни памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, включающую требования к России вывести свои войска и прекратить боевые действия. Документ поддержали 93 страны, в то время как 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против.

В ответ Вашингтон подготовил собственную нейтральную резолюцию, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта. Вместе с тем в ней Россия не обвиняется в начале конфликта.