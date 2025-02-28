Песков сообщил, что планов проведения саммита в годовщину встречи на Эльбе нет

Фото: kremlin.ru

Кремль не планирует организовывать какие-либо новые саммиты в честь годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Таких планов нет", – сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча войск 1-го Украинского фронта армии СССР и военных 1-й армии США состоялась на Эльбе 25 апреля 1945 года. К тому моменту завершался разгром нацистской Германии. В результате встречи союзников остатки вооруженных сил Третьего рейха были расколоты на северную и южную части.

Именно тогда была сделана совместная фотография советского солдата Александра Сильвашко и американского военнослужащего Уильяма Робертсона.

В апреле 2024 года экс-посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти три года подряд не давали дипломатам России возложить венки у памятника "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Церемонию возложения венков к мемориалу они осуществляли ранее с партнерами из стран СНГ, уточнил он.