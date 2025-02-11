Песков заявил, что память о Победе и заслуженная кара для нацистов очень важны для РФ

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России очень важна память о Победе в Великой Отечественной войне, а также заслуженная кара для нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД Сергея Лаврова.

Ранее Лавров отметил, что Москва считает одной из важнейших задач признание геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирных граждан.

"Безусловно, собственно, львиная доля работы должна выполняться нашими следователями, что они и делают, кстати говоря", – заметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что такая работа очень важна, особенно в юбилейный год 80-летия Победы.

Между тем Владимир Путин заявлял, что РФ планирует продолжать активно препятствовать попыткам фальсифицировать историю, а также будет противодействовать проявлениям русофобии и неонацизма. Особого внимания требует защита прав россиян за рубежом.

По его словам, российские дипломаты продолжают работать над поддержанием эффективного взаимодействия страны с государствами мирового большинства на фоне непростой мировой обстановки.

