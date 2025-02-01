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Призывы чешского сенатора Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их еще пока достаточно)? Что там случилось с пресловутыми "элитами" и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия", – говорится в сообщении.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что подобные высказывания "забывать нельзя".

Ранее чешский сенатор Мирослава Немцова призвала западные страны повторить блокаду Ленинграда. По ее словам, России "нужно снова испытать подобное". Сенатор отметила, что страны Запада могут добиться этого, введя более жесткие санкции, которые должны привести к краху российской экономики.

Между тем Следственный комитет России собирается дать надлежащую правовую оценку словам чешского политика.