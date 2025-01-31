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Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала западные страны повторить блокаду Ленинграда. Такой призыв она опубликовала на своей странице в соцсети X, однако позже удалила свой пост.

"Россия празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное", – говорилось в сообщении Немцовой.

Сенатор считает, что страны Запада могут добиться этого, введя более жесткие санкции, которые должны привести к краху российской экономики.

27 января Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда. Российский лидер возложил венок к монументу "Мать-Родина".

Президент РФ подчеркнул, что блокада Ленинграда стоит в ряду с преступлениями нацизма, Холокостом и лагерями смерти. В свою очередь, снятие блокады стало важнейшим рубежом борьбы с нацизмом и ключевой вехой на пути к разгрому врага, добавил Путин.