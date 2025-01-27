Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Манчестере

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В Манчестере российской посол в Великобритании Андрей Келин возложил цветы к памятнику советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, и жителям блокадного Ленинграда.

Церемония с участием представителей посольства и членов русскоязычной общины прошла на площади Святого Петра.

"Четыре с лишним года назад мы установили здесь памятный знак в честь советских воинов Красной Армии, погибших при освобождении Европы, а также в честь храбрых жителей Ленинграда, день освобождения от блокады которого мы сегодня отмечаем", – приводит ТАСС слова дипломата.

Как отметил Келин, этот день очень важен для сохранения исторической правды о победе над нацизмом.

Ранее Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда и возложил венок к монументу "Мать-Родина". По традиции президент возложил цветы к одной из братских могил, где лежит родной брат Путина Виктор. Он погиб в блокадном Ленинграде в детстве зимой 1942 года.

Кроме того, глава государства оставил цветы у памятника "Рубежный камень", который находится на Невском пятачке в Ленинградской области.