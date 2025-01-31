СК РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика про блокаду Ленинграда

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Следственный комитет России собирается дать правовую оценку словам чешского политика про блокаду Ленинграда, передает РИА Новости.

"В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Ранее чешский сенатор Мирослава Немцова призвала западные страны повторить блокаду Ленинграда. По ее словам, России "нужно снова испытать подобное". Сенатор отметила, что страны Запада могут добиться этого, введя более жесткие санкции, которые должны привести к краху российской экономики.