РФ и Белоруссия осудили приостановку участия в фонде жертв нацизма в ФРГ

Фото: 123RF/yuliyakhvosch

Россия и Белоруссия осудили планы приостановить их членство в попечительском совете фонда "Память, ответственность и будущее", созданном в интересах жертв нацизма в ФРГ. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном белорусским МИД.

Как отмечается в документе, фонд был создан при поддержке белорусской и российской сторон как структура в интересах жертв нацизма, в том числе из Белоруссии, России и Украины как наиболее пострадавших от фашистской оккупации территорий СССР.

Кроме того, говорится в заявлении, фонд принял данное решение под надуманными предлогами. Якобы представители РФ и Белоруссии подвергают опасности реализацию целей фонда и создают угрозу безопасности лиц, участвующих в осуществлении проектов фонда.

"Рассматриваем эту затеянную германской стороной возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам. В последние годы деятельность Фонда кардинально трансформировалась и приобрела четко выраженный антибелорусский и антироссийский характер", – говорится в заявлении.

Стороны также подчеркнули обесценивание первоначальных идей фонда по примирению и укреплению взаимопонимания между народами. В России и Белоруссии решительно осуждают действия германской стороны, которые являются подтверждением прогрессирующего в ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти.

Ранее Владимир Путин заявил, что россия всегда будет помнить, что свободу человечеству от нацизма принес советский народ. Российский лидер добавил, что народ пожертвовал многим для того, чтобы привнести в человечество мир и жизнь.

Путин также напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны, подвиге ветеранов и в честь участников специальной военной операции.