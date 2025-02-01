Захарова: РФ призывает ФРГ выплачивать компенсацию всем живущим блокадникам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия призывает Германию распространить компенсационные выплаты на всех живущих блокадников, а не на отдельные категории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва уже годами призывала и продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности", – передает слова дипломата РИА Новости.

Захарова обратила внимание, что по сегодняшний день выплаты получают только блокадники еврейской национальности. По ее словам, сложившаяся ситуация является "откровенной дискриминацией остальных жертв блокады, чудом переживших ее".

"Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам – нет?" – задалась вопросом представитель МИД РФ.

Она добавила, что вопрос заключается не в деньгах, а "в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости".

"Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной", – заключила дипломат.

Ранее Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда и возложил венок к монументу "Мать-Родина". По традиции президент возложил цветы к одной из братских могил, где лежит родной брат Путина Виктор. Он погиб в блокадном Ленинграде в детстве зимой 1942 года.

Кроме того, глава государства оставил цветы у памятника "Рубежный камень", который находится на Невском пятачке в Ленинградской области.