Yomiuri: Япония без предупреждения начала учебную стрельбу у острова Кунашир

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Береговая охрана Японии без каких-либо предупреждений начала проводить учебные стрельбы в своих территориальных водах к западу от российского острова Кунашир. Об этом сообщает издание Yomiuri.

Всего было произведено 66 выстрелов из пулемета калибра 13 миллиметров и два выстрела сигнальными ракетами. После этого представители охраны вспомнили, что не выпустили предупреждение в преддверии стрельбы, и срочно прекратили учения.

Сведений о пострадавших или каком-либо ущербе не поступало. В момент учений в указанном районе не было других кораблей. В береговой охране отметили, что проведут допинструктаж со своим персоналом, и пообещали больше не допускать подобных инцидентов.

Ранее Япония заявила протест России из-за якобы приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил. В Токио добавили, что принятые РФ меры противоречат "позиции Японии" по Курильским островам.

В феврале японский премьер-министр Сигэру Исиба ужесточил свою риторику касательно проблемы Курильских остров, выступая на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий".