МИД выразил протест послу Японии из-за планов по активам России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Послу Японии в Москве Акире Муто выражен решительный протест из-за желания Токио использовать доходы от незаконно замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине в рамках пакета поддержки "Группы семи" (G7). Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В заявлении уточняется, что протест был выражен на встрече посла и директора третьего департамента Азии МИД России Людмилы Воробьевой.

Российская сторона подчеркнула, что желание Японии можно расценить как соучастие в преступлениях киевского режима. Данный поступок приведет к жестким ответным мерам, в том числе асимметричным, которые затронут наиболее чувствительные для Японии сферы, говорится в сообщении ведомства.

"При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии", – отметила пресс-служба МИД.

Еще один протест посольству Японии в Москве был выражен из-за планов учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1 вблизи российских границ. МИД России обращал внимание, что подобная "провокационная военная активность" расценена как потенциальная угроза нацбезопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные Западом активы. При этом ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что разговор об том происходит с 27 странами – участницами Евросоюза.