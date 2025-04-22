Intelligence Online: Япония начнет передавать ГУР Украины спутниковые данные

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Японский институт iQPS начнет передавать ГУР Минобороны Украины разведданные со спутников на орбите Земли. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Intelligence Online.

По информации портала, у Киева появится доступ к снимкам со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR).

Отмечается, что украинская сторона уже имеет доступ к SAR-снимкам Финляндии, Германии и Италии. Однако Украине все еще сильно не хватает данных, которые предоставляли Штаты. Ни один европейский оператор при этом не способен обеспечивать Киев спутниковыми снимками на уровне американских, указано в материале.

Ранее СМИ сообщали, что Украине придется жить с угрозой того, что американский предприниматель Илон Маск может отключить систему спутникового интернета Starlink. Как утверждают журналисты, если Маск решит отключить Украине Starlink, ни одна другая компания не сможет заменить ее.

По мнению эксперта Analysis Mason по космической отрасли Кристофера Бо, система спутникового интернета Маска обладает уникальными возможностями, которых нет у ее конкурентов.

