Politico: Киеву придется жить с угрозой того, что Маск отключит Starlink

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Украине придется жить с угрозой того, что американский предприниматель Илон Маск может отключить систему спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Politico.

Как утверждают журналисты, если Маск решит отключить Украине Starlink, ни одна другая компания не сможет заменить ее.

По мнению эксперта Analysis Mason по космической отрасли Кристофера Бо, система спутникового интернета Маска обладает уникальными возможностями, которых нет у ее конкурентов. Бо добавил, что Starlink "технически сломала барьеры и заполнила пустоту".

Ранее Маск заявлял, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине. Он также добавил, что "никогда бы не сделал ничего подобного и не использовал бы это как разменную монету".

До этого предприниматель отмечал, что линия фронта Вооруженных сил Украины обрушится, если отключить его систему спутникового интернета. По его словам, Starlink – это костяк украинской армии.