The Mainichi: премьер Японии Исиба примет решение об отставке до конца августа

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует принять решение об отставке до конца августа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Mainichi.

По данным журналистов, решение будет принято по итогам переговоров с США.

Как говорится в материале, Исиба сталкивается с большим давлением со стороны возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) и требованиями о его отставке после поражения на выборах в верхнюю палату.

При этом сам премьер-министр считает, что торговое соглашение с Вашингтоном является одной из причин его "дальнейшего пребывания в должности".

В свою очередь, газета Yomiuri, сославшись на источники, уточнила, что Исиба может подать в отставку уже в июле.

Ранее МИД РФ выразил протест посольству Японии из-за участия японских военных в учениях ВС США вблизи границ России. В ведомстве отметили, что японская сторона намекала на то, что военные учения проводятся из-за "активизации мер России по укреплению своей обороноспособности". Москва, подчеркнули дипломаты, расценивает подобные шаги как недопустимые.